Denizlispor'un maç fikstürü belli oldu

Lig'de 2021-22 sezonu maç fikstürü, yapılan kura çekimiyle belli oldu. Bu sonuçla beraber Denizlispor ligin ilk haftasında evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.

Lig 2021-22 Sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşti. Denizlispor, ligin ilk haftasında Denizli'de Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak. TFF tarafından açıklanan planlamaya göre; Lig, 13 Ağustos 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 27 Aralık 2021'de sona ererken, ikinci yarı 07 Ocak 2022 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 15 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek Ligde 5, 17, 25 ve 33. hafta maçları hafta içi oynanacak. Denizlispor'un ilk 19. Haftalık maçının fikstürü ise; “1. Hafta: Denizlispor - R.H. Bandırmaspor, 2. Hafta: Manisa FK - Denizlispor, 3. Hafta: Denizlispor - MKE Ankaragücü, 4. Hafta: Eyüpspor - Denizlispor, 5. Hafta: Denizlispor - Adanaspor, 6. Hafta: Altınordu - Denizlispor, 7. Hafta: Denizlispor - Samsunspor, 8. Hafta: B. Boluspor - Denizlispor, 9. Hafta: Denizlispor - Balıkesirspor, 10. Hafta: BAY, 11. Hafta: Denizlispor - Kocaelispor, 12. Hafta: Tuzlaspor - Denizlispor, 13. Hafta: Denizlispor - A. Keçiörengücü, 14. Hafta: İstanbulspor - Denizlispor, 15. Hafta: Denizlispor - Bursaspor, 16. Hafta: Gençlerbirliği - Denizlispor, 17. Hafta: Menemenspor - Denizlispor, 18. Hafta: Denizlispor - BS Ümraniyespor, 19. Hafta: BŞB. Erzurumspor - Denizlispor” olarak belirlendi.