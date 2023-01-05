İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Denizlispor'un seçimli genel kurulunun yeri değişti

A.

Denizlispor, 10 Ocak 2023 tarihinde seçimli olağanüstü genel kurulunun yapılacağı yerin değiştiğini açıkladı.


Seçimli olağanüstü genel kuruluna hazırlanan Denizlispor, yer değişikliği yapıldığını açıklayarak, “10 Ocak 2023 tarihinde saat 18.30'da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonunda yapılacağını açıkladığımız Seçimli Olağanüstü Genel Kurulumuz, yer değişikliği zaruriyetinden dolayı aynı gün ve saatte EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonuna alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.