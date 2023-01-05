Denizlispor'un seçimli genel kurulunun yeri değişti

Denizlispor, 10 Ocak 2023 tarihinde seçimli olağanüstü genel kurulunun yapılacağı yerin değiştiğini açıkladı.

Seçimli olağanüstü genel kuruluna hazırlanan Denizlispor, yer değişikliği yapıldığını açıklayarak, “10 Ocak 2023 tarihinde saat 18.30'da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonunda yapılacağını açıkladığımız Seçimli Olağanüstü Genel Kurulumuz, yer değişikliği zaruriyetinden dolayı aynı gün ve saatte EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonuna alınmıştır” ifadelerine yer verdi.