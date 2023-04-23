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Denizlispor'un Spor Toto 1. Lig'den düştü

Spor Toto 1.

Lig'in 34. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Alınan sonuçla Denizlispor'un Lig'den düşmesi netleşti.



Maçtan dakikalar


7. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk Şen'in vuruşunda kaleci topu kornere gönderdi.


29. dakikada Üzeyir'in ceza sahası içine yaptığı ortada topsuz alanda rakibin yaptığı müdahale sonrası Aminu yerde kaldı, hakem Erdem Meroğlu penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Hakan Özmert'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0


78. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da cezası içinde topla buluşan Aminu'nun sert vuruşunu kaleci uzaklaştırdı.



Stat: Bodrum


Hakemler: Erdem Meroğlu, Emre Doğu, Güner Mumcu Taştan


Bodrumspor: Diogo, Hakan Özmert (Yekta dk. 65), Süleyman Özdamar, (Ali dk. 57), Samet, Omar (Celal dk. 57), Üzeyir (Mert dk. 83), Musah, Onur, Gökdeniz (Erdem dk. 83), Aminu, Cenk


Yedekler: Bahri, Erkan, Hakan Yeşil, Eren, Dever,


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Denizlispor: Abdulkadir, Muhammet, Okan (Alaattin dk. 90 + 6 ?) , Mehmet Ali (Emre dk. 46), Bekir, Erdal, Gökhan, Mehmet (Alihan dk. 83), Emre, Berkant, Samet


Yedekler: Hüseyin, Deniz, Ahmet, Oğuzhan


Teknik Direktör: Bülent Ertuğrul


Gol: Hakan Özmert (dk. 31) (Bodrumspor)


Sarı kartlar: Onur Akbay, Süleyman Özdamar (Bodrumspor), Samet Gündüz (Altaş Denizlispor)

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