Denizlispor'un yeni başkanı Mehmet Uz oldu

Denizlispor Kulübü, bugün gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa Mehmet Uz'u seçti.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, tek listeyle seçime gidildi. Yapılan oylamada, Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirildi. Uz, yaptığı konuşmada kulübü, sportif, mali ve yönetim anlamında iyi bir yere getirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti, “Benim gibi kulübümüze gönül vermiş taraftarımızın ve arkadaşlarımın ısrarı üzerine aday olmaya karar verdim. Camia olarak eski, yeni yönetim demeden kenetlenirsek birlikte başarıya ulaşır, yarınlara umutla bakabiliriz. Eğer genel kurulumuzun saygın delegeleri yönetici arkadaşlarımın gayret ve katkıları, taraftarımız, teknik ekibimiz ve sporcu kardeşlerimizle zoru başaracağımıza inanıyorum. Değerli arkadaşlar, ben birçok kurumda görev aldım ama hiçbir zaman göreve talip olmadım, göreve getirildim. Hepsinde de başarılı oldum ve misyonumu tamamlayınca koltuktan kalkmasını bildim. Arkadaşlar insanların yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. Bu önemli görev de kavgasız, dostça, birbirimize kenetlenerek kulübü yarınlara hazırlayacak ve yarınlar geldiğinde de yerimizi teslim edeceğimiz arkadaşımıza pırıl pırıl bir kulüp teslim edeceğim” dedi.

Mehmet Uz'un listesi şu isimlerden oluşuyor; Muhammed Üstek, Fethi Akcan, Ahmet Selvi, Taner Atilla, Veli Çıtışlı, Erol Çalık, Hikmet Olgun, Ahmet Aşıkoğlu, Necip İrdem, Erdinç Bilge, İsmet Kaya, İhsan Niyaz, Recep Dayı, Nevzat Yılmaz.