Denizlispor'un yeni hocası Bülent Ertuğrul oldu

Lig ekiplerinden A. Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

A. Denizlispor teknik yönetiminde hızlı gelişmeler yaşandı. Teknik Direktörü Kemal Kılıç ile yolların ayrıldığına dair açıklamadan dakikalar sonra yeni teknik direktörün ismi açıklandı

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada; “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Bülent Ertuğrul'a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz” denildi.