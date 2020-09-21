İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor'un yeni transferi Varela sağlık kontrolünden geçti

Yukatel Denizlispor’un yeni transferi Fede Varela, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Yukatel Denizlispor'un yeni transferi Fede Varela, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.


Yukatel Denizlispor'un, İspanya 2.Lig ekiplerinden CD Leganes'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Fede Varela, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.


Sağlık kontrolünden sorunsuz bir şekilde geçen Arjantinli orta sahanın, önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.