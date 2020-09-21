Denizlispor'un yeni transferi Varela sağlık kontrolünden geçti

Yukatel Denizlispor’un yeni transferi Fede Varela, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Yukatel Denizlispor'un yeni transferi Fede Varela, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Yukatel Denizlispor'un, İspanya 2.Lig ekiplerinden CD Leganes'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Fede Varela, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Sağlık kontrolünden sorunsuz bir şekilde geçen Arjantinli orta sahanın, önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.