Denizli'ye 95 yeni doktor ataması yapıldı

Dr. Berna Öztürk, kente 95 yeni doktor ataması geçekleştirildiğini ve doktorların görevlerine başladığını açıkladı. Ataması yapılan doktorların 72'sinin ilçelerde 23'nün ise kent merkezindeki sağlık kuruluşlarında görev yapacakları belirtildi.

Öztürk, sağlık hizmetleri konusunda önemli noktada bulunan sağlık kuruluşlarında birçok özellikli birimleri ile Ege Bölgesi'nde sağlık hizmeti sunan Denizli'nin, 95 yeni hekim ataması ile birlikte daha da güçlendiğini kaydetti. Öztürk, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde ki ihtiyaca göre talepte bulunulan hekim kadrolarına, Sağlık Bakanlığı 88. dönem ‘Devlet Hizmet Yükümlülüğü Mazeret ve Genel Kurası' ile atamalar gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Ataması gerçekleşen 95 doktor, merkez ve ilçe hastaneleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları'nda görev yerlerinde hizmete başladı. İlimizde Sağlık Bakanlığına bağlı olarak 460 uzman doktor, 496 pratisyen doktor, 121 diş hekimi, 6 uzman diş hekimi, 3 bin 768 hemşire, ebe, diğer sağlık personeli, 661 sağlık hizmetleri dışı personel ve bin 644 sürekli işçi olmak üzere toplamda 7 bin 156 personelle hizmet verilmektedir. Kent geneli buna üniversite ve özel sağlık tesislerini de eklersek toplam 13 bin 347 personel ile Denizli halkımıza sağlık hizmeti sunuyoruz. Talebimiz doğrultusunda ilçelerimize 72, Denizli merkez'e 23 olmak üzere 95 tabip ataması gerçekleşti. İlimize hayırlı olsun” dedi.