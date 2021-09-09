İhlas Haber Ajansı

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Denizli'ye aylar sonra yağan yağmur sevindirdi

Denizli’de akşam saatlerinde aylar sonra yağış gerçekleşti.

Denizli'de akşam saatlerinde aylar sonra yağış gerçekleşti. Kısa sürede etkili olan yağış, sürücülere zor anlar yaşattı.


Denizli'de aylar sonra ilk yağış gerçekleşti. Mesai bitiminde başlayan ve kısa süreli etkili olan yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde bir anda etkili olan yağmur bazı noktalarda taşkın korkusuna neden oldu. Evlerine gitmek üzereyken yağmura yakalanan vatandaşlar, tentene altlarına sığınması dikkatlerden kaçmadı.

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