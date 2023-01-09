Denizli'ye fırtına uyarısı

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamaya göre, 10 Ocak 2023 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak'ta rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Fırtınaya karşı meteorolojinden önlem uyarısı

Bölgede saatte 40 ile 70 kilometre arasında kuvvetli rüzgar ile fırtınanın oluşturacağı risklere karşı Meteoroloji tarafından verilen bilgi ise şöyle; “Fırtınadan önce uyarıları radyo ve televizyondan takip edin. Meteoroloji'den telefonla bilgi alın. Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın. Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgar alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın. Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun. Çatı katı, tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın. Eğer pencerelerde panjur, kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun. Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın. Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.”