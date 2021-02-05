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Denizli'ye getirilen gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünlere jandarma engeli

Denizli’de gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünlerin satıldığına dair bilgi alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Denizli'de gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünlerin satıldığına dair bilgi alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda yüklü miktarda cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.


Denizli İl Jandarma Komutanlığına Bağlı ekipler gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünlerin satıldığına yönelik ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bir şüphelinin ürünlerini sattığını tespit ederek evine ve işletmesine operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu 2 bin 416 adet cinsel içerikli hap, 256 adet cinsel jel, 63 adet cinsel damla, 17 adet cinsel sprey ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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