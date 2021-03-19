Denizli'ye güreşte 57 yıl sonra gelen büyük başarı

Denizli adına güreşte 57 yıl sonra gelen bu başarı ile Karadeniz, Denizli tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Avrupa Kıtası Kalifikasyon Turnuvasında, Süleyman Karadeniz, 97 kg yarı finalinde Alman rakibini 2-1 yenerek olimpiyat kotası aldı. Denizli adına güreşte 57 yıl sonra gelen bu başarı ile Denizli tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemelerinde serbest stil müsabakalarında 86 kiloda Osman Göçen ile 97 kiloda Süleyman Karadeniz finale kalarak Tokyo vizesi aldı. İlk maçında Macar rakibini 5-2, ikinci maçında Romen rakibini 5-3 yenen Denizlili Milli Güreşçimiz Süleyman Karadeniz, yarı finalde Alman Sven Thiele ile karşılaştı. Alman rakibini zorlu maçın ardından 2-1 yenen Karadeniz, finale kalarak Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı.

Süleyman Karadeniz Denizli tarihe geçti

Denizli adına en son 1964 Tokyo Olimpiyatlarında güreşte milli mayoyu giyen Hasan Güngör'ün ardından 57 yıl sonra olimpiyat kotası alan Süleyman Karadeniz, Denizli tarihine adını yazdırmayı başardı. Milli Güreşçilerin olimpiyat vizesi almasıyla büyük bir gurur yaşanırken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere tebrik mesajları yağdı. Güreşçilerin kazandıkları başarılarla kendilerini gururlandırmaya devam ettiğini söyleyen Kasapoğlu, “Başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi. Çivril ilçesi Işıklı Mahallesinde ki baba evi başta olmak üzere, yetiştiği Güreş Eğitim Merkezi ve tüm Denizli'de Süleyman Karadeniz'in başarısı coşkuyla karşılandı. Yarı finalin ardından Milli Sporcuyu ilk arayan isimlerden olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, ülkemize ve Denizli'ye yaşattığı gururdan dolayı milli sporcuyu kutladı.