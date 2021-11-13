Denizli'ye ikinci bal ormanı geliyor

Denizli'de arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin kalitesinin artırılması amacıyla Tavas ilçesinde Yahşiler Bal Ormanı kurma çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, ikinci bal ormanını ise Çal ilçesinde kuracak.

Denizli'nin Tavas ilçesinde 861 bin 700 metrekare alanda Yahşiler Bal Ormanı Tesis, Bakım ve İşletilmesi kurulması için büyük katkı sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin ikinci bal ormanı için harekete geçti. Çal ilçesinin Akkent Mahallesi'nde 692 bin 700 metrekarelik alanda kurulması planlanan ikinci bal ormanı için kısa süre içinde Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalanacağı belirtildi. Örnek proje ile Denizli'de arıcılığın gelişerek bal üretiminin artırılacağı, bununla birlikte üreticilerin daha çok kazanıp kent ekonomisine de büyük katkı sağlanacağı işaret edildi. Meşe, kızılçam, çalı gibi bitki türlerinin bulunduğu bal ormanı alanında mevcut türlerin korunarak iyileştirme çalışmalarının yapılacağı, çiçeklenme takvimine göre bölgeye biberiye, kekik, sumak, ahlat, ateş dikeni, kuşburnu, lavanta ve kapari gibi bitkilerin dikileceği belirtildi.

Bal üretimi için tüm ihtiyaçlar yapılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi ayrıca bal ormanı olarak planlanan 692 bin 700 metrekarelik alanda arıcıların kullanabilmesi için dinlenme alanları, ahşap kulübeler ve kovan sehpaları yapacak. Ayrıca arıcıların su ihtiyacını karşılamak amacıyla çeşmeler ve su havuzları inşa edilecek.

Daha fazla üretim, daha fazla kazanç

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentte ikinci bal ormanı kurma projesi için çalışmalara başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmaya verdiği önemin yadsınamaz olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Belediyecilik hizmetlerimizin yanında şehrimizin sosyo-ekonomik yapısına katkı sunmak için de gayret göstermeye devam ediyoruz. İnşallah bal ormanı projelerimizle arıcılarımız daha fazla üretecek, daha fazla kazanacak. Allah'ım projemizi kazasız, belasız tamamlamayı nasip etsin" dedi.