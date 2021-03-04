Denizli'ye ilk Alzheimer merkezi kuruluyor

Merkezefendi Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında Denizli'nin ilk Alzheimer merkezini Selçukbey Mahallesi'ne yapıyor. 600 metrekare kullanım alanı oluşacak olan projede vatandaşların sosyal hayatını kolaylaştırmak anlamında önemli adım atılmış olacağı belirtildi.

Merkezefendi Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında hayata geçirdiği önemli projelerine bir yenisini daha ekledi. Sağlık, sosyal yaşam alanında birçok çalışma gerçekleştiren ve gerçekleştirmeye devam eden Merkezefendi Belediyesi, Denizli'nin ilk Alzheimer Merkezi'ni Selçukbey Mahallesi'ne kazandırıyor. Alzheimer hastası vatandaşların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla hizmete açılacak olan Alzheimer Merkezi bin 600 metrekare kullanım alanı içeriyor. Tesisin bodrum katında 100 kişilik çok amaçlı salon, zemin katta Alzheimer hastaları için revir, yemekhane, mutfak, dört adet çok amaçlı derslik ve etkinlik alanı bulunacak. Üst katta ise 65 yaş üstü Alzheimer hastası olmayan vatandaşlar için, aktif yaş alma birimi bünyesinde üç adet çok amaçlı kurs odası, egzersiz sınıfı, psikolog odası, müdür ve personel odası, toplantı odası ve Alzheimer hasta yakınları için bekleme odası yer alacak. Merkezin bahçesinde de sera ve hobi bahçesi ile park alanı olacak. Yapım çalışmalarının sürdüğü tesisin, Mayıs ayı sonu itibariyle faaliyete geçmesi planlanıyor.

“Bu merkezimiz sayesinde aileler de nefes alacak”

Söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli'ye kazandırılan ilk Alzheimer Merkezi ile Alzheimer hastası ve yaşlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracaklarını söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak hemşehrilerimize bir sözümüz vardı. Alzheimer Merkezi'ni Merkezefendimize, Denizli'mize kazandıracaktık. Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Selçukbey Mahallemizde hizmet verecek olan tesisimiz ile Alzheimer hastası ve yaşlı hemşehrilerimizin yaşamla olan bağlarını güçlendireceğiz. Onların kendilerini iyi hissedeceği, sosyalleşeceği bu merkezimiz sayesinde aileler de nefes alacak. Alzheimer, ciddi bir hastalık. Bu merkezimizde Alzheimer hastası ve yaşlı hemşehrilerimiz çeşitli aktiviteler yaparak sağlık durumlarına olumlu etki yapmak istiyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak hemşehrilerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.