Denizliye ilk kar tanesi Labada'ya düştü

Yılbaşı için bir dizi hazırlık yapan işletme ilk sürprizini giriş kapısına kurduğu kar makinasıyla gerçekleştirdi. Yoldan geçenlerin de merakla izlediği anlarda Labadaya gelenler kar yağışı altında salona giriş yapıyor. Kar yağışı seansları gerçeğinden farksız bir ambiyans oluşturuyor. Kış mevsiminin heyecanını yaşayan konuklara içeride farklı bir konsept bekliyor. Özel olarak dekore edilen yeni yıl köşesinde ailelerin fotoğrafları çekiliyor. Güzel duyguların objektiflere yansıtıldığı çekimden sonra bu kareler gerçek fotoğraf kâğıdına basılarak konuklara yılbaşı hatırası olarak hediye ediliyor.

"Köşemizi de özel olarak hazırladık"

Yılbaşı sürprizleri konusunda bilgi veren Labada Gurmenin İşletme sahibi Gonca Saldanlı, "Konuklarımızın kendileri ve sevdikleri için alabilecekleri hediyeler, sıcak çikolata setleri, fırından yeni çıkmış özel tasarım yeni yıl kurabiyeleri, çocukları ile keyifli zaman geçirebilecekleri kurabiye yapma seti gibi birçok alternatifin bulunduğu bir köşemizi de özel olarak hazırladık" dedi.

"İkramlarımızı halkımızın beğenisine sunduk"

Saldanlı, yılbaşı akşamı için canlı müzik ve seçmeli yılbaşı menüsünün hazırlandığını belirterek, "Geceyi evinde karşılamak isteyenleri de unutmadık. Seçmeli ikramlarımızı halkımızın beğenisine sunduk. Her ikisi içinde bizimle iletişime geçerek rezervasyonlarını geç kalmadan oluşturmalarını, sınırlı kontenjanda yer almalarını tavsie ediyoruz" diye konuştu.