Denizli'ye kurbanda 34 bin hayvan girişi olacak

DENİZLİ (İHA) – Denizli'deki hayvan pazarlarına kurbanlık olarak satılmak için bin 169 adet büyük ve 33 bin 340 adet de küçükbaş olmak üzere toplam 34 bin 509 hayvan girişi olacağı belirtildi.

Denizli'deki hayvan pazarlarına son 3 yılda getirilen hayvanlar ve bunların satılma oranına ilişkin rakamlar yayınlandı.

2021 yılında hayvan pazarına 28 bin 725 küçükbaş ve bin 549 büyükbaş hayvan girişi oldu. Küçükbaş hayvan satılan oranı yüzde 91, büyükbaş hayvan satılan oranı da yüzde 93 oranında gerçekleşti.

2022 yılında hayvan pazarına 25 bin 385 küçükbaş, bin 92 büyükbaş hayvan girişi oldu. Küçükbaş hayvan satılan oranı yüzde 83, büyükbaş hayvan satılan oranı ise yüzde 99 oranında gerçekleşti.

2023 yılı gelişi beklenen hayvan sayıları

23 Haziran 2023 tarihi itibariyle; 675 adet küçükbaş satış alanından 672'si, 267 adet büyükbaş satış alanından ise 181'i satıldı. Kurbanda satışa sunulmak üzere 518 adet düve ve 651 adet dana olmak üzere toplamda bin 169 adet büyükbaş, 2 bin 920 bin adet keçi ve 30 bin 420 adet koyun olmak üzere toplamda 33 bin 340 adet küçükbaş hayvan girişi bekleniyor.

Kurbanlık canlı hayvan baskül fiyatları ise ortalama şu şekilde oluştu:

Dana (450 kg üstü) 125-135 TL

Dana (450 kg altı) 130-140 TL

Düve 125-135 TL

Kuzu (55 kg üstü) 125-130 TL

Kuzu (55 kg altı) 130-135 TL