İhlas Haber Ajansı

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Denizli'ye kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 5.

Bölge Müdürlüğü, yarın Denizli genelinde sabah erken saatlerden itibaren akşam 21.00'a kadar sürecek kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.


Denizli geneli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 05 Nisan 2022 Salı günü Denizli çevrerelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (40/70 km/sa) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması ve yer yer toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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