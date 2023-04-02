İhlas Haber Ajansı

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Denizli'ye kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Denizli genelinde yarından itibaren rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; “Yarından itibaren Denizli'nin güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.


Beklenen rüzgârlı ve fırtınalı havanın 3 Mart saat 09.00 ile 5 Mart 2023 saat 17.00 arasında etkili olacağı kaydedildi.

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