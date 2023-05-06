Denizli'ye kuvvetli yağış uyarısı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de öğle saatlerinden sonra beklenen yerel kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden (BTUM) yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların bölgede yer alan Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli illerinde yere ve kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Beklenen şiddetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.