Denizli'ye özgü ‘Tokur' ırkı güvercinler güzellikleriyle yarıştı

Denizli yöresine özgü güvercin türlerinden biri olan ‘Tokur' cinsi güvercinler arasında bu yıl 3. kez güzellik yarışması düzenlendi. Jüri üyeleri, yarışmaya katılan 50 güvercin arasından en güzelini belirleyebilmek için zor anlar yaşadı.

Denizli'nin kendine özgü güvercin ırklarından biri olan ‘Tokur' cinsi güvercinler arasında ‘Güvercin Güzellik Yarışması' düzenlendi. Bu yıl 3. Kez düzenlenen ‘Tokur ırkı Güvercin Güzellik Yarışmasına' 50 güvercin katıldı. Bu güvercinlerden 50'si jüri tarafından dişiler ve erkekler ayrı ayrı "Genç" "Yetişkin" ve "Çakal renkli" kategorilerinde değerlendirmeye tabi tutuldu. Yarışmada tüm kategorilerde Faruk Boza'nın yetiştirdiği güvercinler birinci oldu.

Güvercin yetiştiricisi yarışma hakemi ve gözlemcisi İnşaat Müh. Dr. Hayri Ün, Türkiye'de sadece bulunduğu şehirde yetiştirilen 70'in üzerinde güvercin ırkının tespit edildiğini, bunlardan 4 tanesinin Denizli'de yetiştirildiğini söyledi. Denizli'de güvercin meraklıları tarafından beslenen endemik güvercin türlerinin "Dolapçı", "Azman" "Tokur" ve "Katal" ırkları olduğunu belirten Doç. Dr Hayri Ün, “Bu güvercin ırklarının sahip oldukları ırk özellikleri ile yetiştirmesi ve korunması ve gelecek nesillere aktarılması çok önemlidir. Bu güvercin ırklarının ırk güzellik yarışmaları yapılmaktadır. Katılan tüm yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum. Derece alanları güvercin tutkunlarımızı tebrik ediyoruz” dedi.