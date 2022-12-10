Denizli'ye şiddetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli'de bu gece ve yarın gün boyu beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Pazar günü Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinin bulunduğu bölgede güneyli yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50- 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.