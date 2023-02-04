İhlas Haber Ajansı

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Denizli'ye şiddetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Denizli’de beklenen kuvvetli kar yağışının ardından uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Denizli'de beklenen kuvvetli kar yağışının ardından uyarılarda bulundu.



Meteoroloji konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre 05 Şubat 2023 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Denizli'de kuvvetli kar yağışı (10-20 cm) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullanıldı.

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