Denizli'ye şiddetli yağış uyarısı

DENİZLİ (İHA) – Son günlerde olumsuz hava koşullarının hakim olduğu Denizli'de, yarın beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bölgede yer alan Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın yerel olarak kuvvetli meydana geleceği tahmin ediliyor. Beklenen yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ulaşımda aksamalara neden olabilecek şiddetli yağışların yarın 13.00 ila 21.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği kaydedildi.