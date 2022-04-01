Denizli'ye son 19 yılda 75 sulama tesisi kazandırıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde son 19 yılda 75 sulama tesisinin tamamlandığı belirtildi.

Su kaynaklarının geliştirilmesi için son 19 yılda Denizli'ye inşa edilen 75 adet sulama tesisi sayesinde tüm olarak 863 bin 777 dekar ve kısmi olarak bin 180 dekar arazi olmak üzere toplam 864 bin 957 dekar arazi sulamaya açıldı. Böylece Denizli'nin toprakları daha bereketli hale getirilerek, çiftçilere yıllık 1 milyon 119 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağlandı. Sulama imkanlarının artırılması amacıyla Denizli'de 8 adet sulama tesisi inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 8 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 89 bin 550 dekar arazinin sulanması sağlanacak.

Denizli içme suyu projesi ile şehir merkezi ve civar yerleşimlerine yıllık 28,13 milyon metreküp içme suyu verilecek. Proje dahilinde arıtma tesisi işinde yüzde 92, isale hattı çalışmalarında ise yüzde 65 fiziki gerçekleşme sağlandı. Denizli'de ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda 214 adet tesis ile 3 milyar 955 milyon 139 bin 928 TL yatırım yapıldı. Son 19 yılda 18 baraj, 10 gölet ve 3 adet yeraltı depolaması inşa edildi. Su kaynaklarını değerlendirilmesi için 5 yeni göledin yapım çalışmaları ise devam ediyor. Denizli' taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 92 adet taşkın koruma tesisi ile 97 adet yerleşim yeri ve 108 bin 910 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandı. 6 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor.

Denizli'nin suyu ülke enerjisine enerji katıyor

Son 19 yılda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri dahilinde 5 adet iş tamamlanarak 241 bin 733 dekar alan tescili, inşaatı devam eden işlerde kısmi olarak 148 bin 104 dekar arazi tescili olmak üzere toplam 389 bin 837 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldı. İl genelinde 19 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalandı.

Denizli'de son 19 yılda 11 adet Hidroelektrik Enerji (HES) tesisi işletmeye alınarak yıllık 320,38 GWh enerji üretimi sağlıyor. Kurulu gücü 114,73 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomiye katkı sunuluyor. Bu çerçevede 2 adet HES tesisi ise inşaat safhasında bulunuyor.