Denizli'ye yağan kar en çok çocukları sevindirdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de kar yağışının ardından, özellikle yüksek kesimlerde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar parklara giderek kartopu oynadı.

Denizli'de özellikle yüksek kesimlere yağan kar, en çok çocukları sevindirdi. Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar, aileleri ile birlikte parklara gitti. Aileler mangal yaparken, çocuklar ise kar topu oynadı. Vatandaşlar kar manzaraları eşliğinde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Havadan çekilen görüntüler ise yeşil ve beyazı aynı karede buluşturdu. Kar yağışının görsel güzelliği kuş bakışı yansırken, kar yağışı ormanlık alanlarda muhteşem manzaralar ortaya çıkardı. Kentin uğrak yerlerinden Ornaz Vadisi de havadan görüntülendi. Vadinin yüksek kesimlerinde kar yağışının daha etkili olduğu görüldü.