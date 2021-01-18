Denizli'yi kaplayan beyaz örtü herkesi mutlu etti

Denizli'nin yüksek kesimlerinde 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, sabahın ilk saatlerinde il merkezini de beyaz örtüyle kapladı. Çocuklar yılın ilk kar yağışını kar topuyla karşılarken, büyükler ise kuraklığın sona ermesinden dolayı mutlu oldu.

Ege Bölgesi'nin sıcak iklime sahip illerinden olan Denizli il merkezi, yılın ilk karı karşıladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, halen lapa lapa devam ediyor. Tehlikeli bölgelerde yollar trafiğe kapanırken, şehir merkezinde çocuklar kar topunun tadını çıkarıyor. Büyükler ise son yılların en sıcak kışını geçiren kentte, kuraklığın sona erecek olmasından dolayı büyük mutluluk yaşıyor.

Uzun zamandır beklenen kar yağışın en çok sevinen isimlerden birisi olan Ceyhan Çobanoğlu, “Karın yağmasına çok sevindik. Derelerimiz, kanallarımız ve barajlarımız doluyor. Susuzluktan gına geldi insanlara. Ekinler büyümüyor, ağaçlar sürmüyor. Karın yağması her şey için iyi bir şey” dedi.