Denizli'yi temsil eden öğrenciler Türkiye 2. oldu

'si düzenlenen TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası; 3 aşamada gerçekleştirildi. Denizli'yi temsil eden öğrenciler Türkiye 2.'liğini elde etti.

Bu yıl düzenlenen şampiyonada, Denizli'yi Türkiye Finallerinde temsil etmeye hak kazanan öğrenciler, sırasıyla il ve bölge finallerinde başarıyla boy göstererek 20 Mart 2021 tarihinde çevirim içi olarak gerçekleştirilen Türkiye Finallerinde 3. sınıflar kategorisinde Türkiye 2.'liğini elde etti. Her iki seneye ait ödül törenlerinin salgın koşulları nedeniyle gerçekleştirilememiş olması nedeniyle 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi şampiyonalarında Denizli'yi gururla temsil eden, öğretmen Kadir Alper Çetin danışmanlığında oluşturulan takımlardaki öğrenciler, madalyalarını İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin elinden aldılar.

“Yürekten kutluyorum”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Ekici, “ Kazanılan bu başarıların temelinde, öğrencilerimizin göz ardı edilemez çalışkanlık ve gayretlerinden sonra; ilimizde eğitime verilen önem yer almaktadır. Eğitime yapılan yatırımların önemli boyutlarda olduğu Denizlimizde, bu tür başarıların her sene tekrarlanması hiç birimizi şaşırtmıyor. Dünyanın en lezzetli yemeğinden her birimizin birer kaşık alabiliyor olması gibi; eğitimle kazanılan bu tür başarıların ardında da her birimizin çabası olması çok önemli bir durum. Öğrenciler, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm eğitim sevdalısı Denizli Halkı sayesinde nice başarılar elde edeceğimizden hiç kuşkum yok. Türkiye Finallerinde göstermiş oldukları başarılar dolayısıyla, geleceğe ışık saçan değerli öğrencilerimizi ve bu başarının ilimize getirilmesini sağlayan öğretmen ve yönetici arkadaşlarımı yürekten kutluyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, konuşmasının ardından, şampiyonadaki başarıları dolasıyla almaya hak kazandıkları madalyaları ve çeşitli hediyeleri öğrencilerimize vererek, onları bir kez daha takdir etti.