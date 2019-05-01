Denizli'yi TTB'de temsil edecek meclis üyeleri seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi'nde Denizli'yi temsil edecek olan meclis üyelerinin seçimi Denizli Büyükşehir Belediyesinin koordine ettiği toplantıyla yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte 8 ilçe belediye başkanı ve 2 belediye meclis üyesi TBB Meclisi'nde Denizli'yi temsil edecek.

TBB Meclisi'ne üye seçimi yapıldı. Başkan Zolan başkanlığında ilçe belediye başkanları ile meclis üyelerinin katılımıyla yapılan seçim Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin koordine ettiği ve yoğun katılımla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Zolan, 31 Mart seçimlerinin Denizli ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Başkan Osman Zolan, “Şükürler olsun 31 Mart seçimlerinde demokrasi bayramı yaşadık, milletimizin iradesi sandığa yansıdı. Başkanlarımız ve meclis üyelerimiz seçildi. Bize düşen; bizi bu göreve getiren Denizlili vatandaşlarımıza kardeşlerimize en iyi şekilde hizmet etmektir. Onlara hizmetkar olmaktır. Meclis üyelerimiz ve tüm ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Denizlimizde yaşayan herkesi mutlu etmek, onların taleplerini karşılamak ve sıkıntılarını gidermek için hep beraber gece gündüz çalışacağız. Allah'ım 5 yıl boyunca güzel işler yapmayı nasip etsin” dedi.

Başkan Zolan'ın konuşmasını ardından seçimlere geçildi. Başkan Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın doğal üye olduğu TBB Meclisi'ne Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti Kale Meclis Üyesi Sadık Serter ve AK Parti Pamukkale Meclis Üyesi Hüseyin Kaya seçildi.