Denzili Büyükşehir Belediyesi ‘Hocalı Katliamı'nı anacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hocalı Soykırımı'nın 27. yıldönümünde "26 Şubat 1992 Hocalı Katliamını Unutmadık" adlı anma programı düzenleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 26 Şubat 1992'de, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 83'ü çocuk olma üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Soykırımı'nın 27. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenleyecek. Ali Marım Bulvarı üzerinde bulunan Azerbaycan-Karabağ Parkı'ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı önünde düzenlenecek "26 Şubat 1992 Hocalı Katliamını Unutmadık" adlı anma programı 26 Şubat 2019 Salı günü saat 09.00'da gerçekleşecek. Hocalı şehitleri anısına konulacak çelengin ardından Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okunacak. Program Sedat Serdaroğlu'nun Nalan Kaynak Anadolu Lisesi'nde vereceği Hocalı Soykırımı Konferansı ile devam edecek.

Hocalı Katliamı'nın, insanlık adına tarihe geçen kara bir leke olduğunu vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Biz kardeş ülke Azerbaycan ile iki devlet tek milletiz. Sevinçli günlerimizi beraberce paylaştığımız gibi acılarımızı da birlikte yaşıyoruz. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen bu menfur günün unutulmaması ve Azerbaycanlı şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz anma programına tüm halkımızı davet ediyorum" diye konuştu.