Depoda çıkan yangın iki katlı binaya sıçradı

Denizli'de iki katlı binanın bahçesindeki bulunan depo alevlere teslim oldu. Alevler iki katlı binaya da sıçrarken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı binanın depo kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Depoda başlayan yangın iki katlı binaya da sıçrarken alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.