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Deprem anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sarsıntıdan dolayı dolayı raflarda bulunan ürünlerin neredeyse tamamının yere devrildiği görülüyor.


Acıpayam'da sabah erken saatlerde meydana gelen ve 30 evin yıkıldığı depremin şiddeti, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerle gözler önüne serildi. Görüntülerde sarsıntı esnasında ilçedeki bir markette bulunan raflardaki ürünlerin neredeyse tamamının yerlere döküldüğü görülüyor. O esnada markette kimsenin olmaması ise dikkatlerden kaçmıyor.

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