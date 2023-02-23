Deprem bölgesindeki sanayi yapılarını Denizli ekibi inceleyecek

Denizli OSB iş birliğiyle 5 kişiden oluşan uzman ekip, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman OSB'lerde bilimsel incelemeler yaparak sanayi yapılarındaki hasarları, yapılardaki proje ve uygulama hatalarını, zemin durumlarını inceleyerek rapor hazırlayacak.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde 40 binden fazla insanımızın yaşamını yitirmesine neden olan depremler, ülke genelinde olduğu gibi Denizli'de de gözleri yapı stokunun depremlere dayanıklılığını gündeme getirirken sanayi yapılarının durumu merak ediliyor. Dünyanın 183 ülkesine 4 milyar 650 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştiren, bin 500'ün üzerinde sanayi tesisi bulunan Denizli'nin 1. derece deprem bölgesinde yer alması ve belirli aralıklarla bölgede büyüklükleri 6.0'yı bulan depremler yaşanması nedeniyle 2008 yılında Denizli OSB Yönetim Kurulu Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü iş birliğiyle bilimsel çalışma yapılmıştı.

Sanayi yapılarında ilk çalışma 2008 yılında yapıldı

Denizli'de sanayi yapılarının depremselliği konusundaki ilk çalışma 2008 yılında Denizli OSB Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü iş birliğiyle yapıldı. Projede Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nin zemin çalışmaları, bölgedeki sanayi yapılarının depremselliği incelendi. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Şevket Murat Şenel, çalışmanın ön tarama niteliğinde olduğunu, elde edilen verilerin rapor olarak Denizli OSB Müdürlüğü'ne teslim edildiğini söyledi. Şenel, çalışmada 1998 deprem yönetmeliği öncesinde yapılan bazı sanayi yapılarının depreme dayanıklılık noktasında risk taşıdığını, kolonların daha küçük olduğunu, 2000 yılından sonraki yapıların daha iyi durumda olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Deprem bölgesi incelenecek

Denizli OSB, 2008 yılında PAÜ ile birlikte bölgenin zemini ve sanayi yapılarının depremselliği konusunda yürüttüğü bilimsel çalışmayı, deprem bölgesindeki 5 ildeki OSB'lerde yapılacak bilimsel inceleme sonucu yenileyecek. Prof. Dr. Şevket Murat Şenel, öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Haydar Kayhan, Doç. Dr. Mehmet Palancı, Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Demir ve Denizli OSB İnşaat Mühendisi Koray Çoşkun'dan oluşan ekip Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman OSB'lerde 10 gün bilimsel incelemeler yaparak sanayi yapılarındaki hasarları, yapılardaki proje ve uygulama hatalarını inceleyerek rapor hazırlayacak.

“Rapor sanayi yapılarının depremselliği noktasında da rehber olacak”

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Şevket Murat Şenel, projeyi Denizli Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sanayi yapılarının incelenmesi konusunda talep geldi. Denizli OSB Müdürlüğü'de projeye destek verdi. Bölgede 5 ilde OSB'lerdeki sanayi yapılarını inceleyip rapor hazırlayacağız. Bu raporu Denizli OSB Müdürlüğü'ne vereceğiz. Bu rapor sanayi yapılarının depremselliği noktasında da rehber olacak” dedi.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz, sanayi yapılarının depreme dayanıklılığı konusunda 2008 yılında bilimsel çalışma yaptıklarını, çalışmanın yenileceğini, elde edecekleri verilerin ışığında Denizli'deki sanayi yapıları ile ilgili projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Başkan Filiz, “Deprem bölgesinde sanayi yapılarındaki hasarları görmek için dün arkadaşlarımız yola çıktı. Malatya Adıyaman'dan başlayarak hasarlı veya yıkılmış sanayi binaları incelenecek. Sonrasında Denizli'de de sadece Denizli OSB değil Gümüşlerdeki sanayi yapıları da incelenecek ve zemin teşkil edecek sonuç ortaya çıkacak. 2008 yılındaki çalışmanın rezervi olacak, sanayicilerimize sonuçlarını açıklayıp tedbirler almasını ileteceğiz. Bir depremde apartmanlar yıkıldığında vatandaşları barındırmak için iki alternatif var, çadır ve sağlam sanayi yapılarını konuta çevirmek. Sanayi yapılarının o açıdan deprem sonrası ayakta durması çok önemli” dedi.