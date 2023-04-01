Deprem bölgesine Merkezefendi MEM Anaokulu inşa edilecek

Ülkemizde 11 ilde yaşanan deprem sonrasında ortaya çıkan felaketin yaralarının sarılmasında ve deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel bütün paydaşlarının katılımıyla “Hayalimiz Umudunuz Olsun" sloganı altında anaokulu inşaatı için yardım kampanyası düzenlendi. Ayrıca kampanya ile eşgüdümlü olarak deprem bölgesi için oyuncak bağışı kampanyası da başlatıldı.

Merkezefendi Kaymakamlığı'nın izni ile 13 Mart 2023 tarihinde başlayan okul yapımı projesi, TOKİ ile protokol yapıldığı tarihe kadar devam edecek. Anaokulu çelik konstrüksiyondan ve 6 sınıflı, Hatay bölgesinde ve TOKİ tarafından yapılması planlanıyor.

Kampanya için bir bağış hesabı açıldı. Kampanya süresince elden veya makbuz karşılığı para alınmayacak. Bağış yapmak isteyen öğrenci, veli, öğretmen, kurum veya kuruluşlar doğrudan kampanya banka bağış hesabına aktarım yapacak. Ayrıca okullar, kampanyaya katkı sağlamak için hayır etkinliği ve benzeri sanat ve sportif etkinlikler düzenleyebilecek.

“Hayalimiz Umudunuz Olsun” projesi yardım kampanyasına destek olmak isteyenler için Hesap bilgileri:

Hesap Cinsi: TL

Banka: Vakıf Katılım Bankası Denizli Sanayi Şubesi

Hesap Numarası: 819473-1

IBAN Numarası: TR09 0021 0000 0008 1947 3000 01