Depremde hayatını kaybeden astsubay ve ailesi Denizli'de defnedilecek

Gaziantep'te çöken binanın altında kalarak hayatını kaybeden jandarma astsubay ve ailesi, Denizli'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki depremde oturdukları binanın enkazı altında kalan Jandarma Astsubay Üstçavuş Emre Yalçın, eşi Tuğba Yalçın ve kızları Alya Yalçın hayatını kaybetti. Memleketi Denizli olan baba Emre Yalçın'ın Gaziantep-İslahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli olduğu öğrenildi.

Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğulurken, cenazeler 12 Şubat'ta saat 11.00'de Merkezefendi Gümüşler Mezarlığı'na defnedilecek.