Depremde hayatını kaybeden astsubay ve ailesi son yolcuğuna uğurlandı

Gaziantep'te çöken binanın altında kalarak hayatını kaybeden jandarma astsubay ve ailesi, Denizli'de askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde oturdukları binanın enkazı altında kalan Jandarma Astsubay Üstçavuş Emre Yalçın, eşi Tuğba Yalçın ve kızları Alya Yalçın hayatını kaybetti. Memleketi Denizli olan baba Emre Yalçın'ın Gaziantep-İslahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli olduğu öğrenildi. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğulurken, işlemlerin ardından ailenin cenazeleri Denizli'ye getirildi. Baba ocağında alınan helalliğin ardından baba, anne ve kızları Merkezefendi Gümüşler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Askeri törenin düzenlendiği cenaze namazında aile ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze namazına Denizli protokolü de katıldı.