Depreme karşı iş yerlerinin kolonları kontrol ediliyor

Deprem ve afetlere hazırlık kapsamında ilçe genelindeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, ilçede bulunan yapılarda denetimler yaptı. 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depreminde yıkılan binaların zemin katlarında kolonların kesildiği iddiası üzerine Merkezefendi Belediyesi bu konudaki denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, inşaat mühendisleri, jeoloji mühendisleri ve zabıta personelinde oluşan ekip, birden fazla katlı binaların altında yer alan market ve oyun salonu olarak kullanılan iş yerlerinde denetim yaptı.

“Vatandaşların hayatını tehlikeye atan müdahalelere izin yok”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, vatandaşların hayatını tehlikeye atan hiçbir projeye, hiçbir müdahaleye izin vermeyeceklerini söyledi. İzmir'de yaşanan acının Merkezefendi'de yaşanmaması için çalıştıklarını belirten Başkan Doğan, “Ülkemiz genelinde yaşanan büyük depremlerde ne yazık ki canımız çok yandı. Yaşadığımız bu acılardan mutlaka ders almalıyız. İzmir'deki depremde yıkılan binaların kolonlarının kesildiğinin iddia edilmesi üzerine biz de Merkezefendi Belediyesi olarak yapılardaki denetimlerimizi arttırdık. Ekiplerimiz sıkı bir şekilde yüksek katlı binaların zemin katlarındaki market ve oyun salonu olarak kullanılan iş yerlerinde kolon ve kiriş kontrolü gerçekleştiriyor. Hemşehrilerimizin hayatını tehlikeye atacak hiçbir projeye, izinsiz hiçbir müdahaleye izin vermeyeceğiz. İzinsiz ve yasal olmayan herhangi bir müdahaleye rastlanması halinde hukuki adımlarımızı atacağız” dedi.