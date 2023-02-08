Depremin acı haberleri Denizli'ye ulaştı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası birçok yuva yok olurken, Denizli'ye de acı haberler peş peşe geldi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası 10 ilde arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Depremde çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken, acı haberler Denizli'ye de geldi. Gaziantep'te subay olarak görev yapan Denizlili Emre Yalçın eşi Tuba Yalçın, çocukları Alya Yalçın; Osmaniye'de öğretmenlik yapan Mehmet Apak, eşi Gülçin Apak çocukları Nilüfer Apak, Efe Apak aileleri hayatını kaybetti. Apak ailesinin oğullarının ise şehir dışında olduğu ortaya çıktı.

Aynı zamanda depremde Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencisi Şiraz Elmahamide Kahramanmaraş'ta, İnşaat Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ömer Terazi ise Hatay'da hayatını kaybetti.