Depremin merkez üssü yerleşim yeri olunca gürültü daha çok duyuldu

Denizli'de dün akşam ardı ardına yaşanan 5 depremden çok sarsıntı esnasında duyulan ses panik oluşturdu. Gürültünün sarsıntı esnasında olağan bir durum olduğunu belirten Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, “Depremin yerleşim yerine yakın bir noktada yaşanmasından dolayı gürültü daha çok duyulmuştur" dedi.

Denizli'de dün akşam merkez üssü Pamukkale olan 3.2 büyüklüğündeki depremde duyulan ses vatandaşlar arasında panik oluşturdu. Birkaç saat arayla Sarayköy merkezli 3, Buldan merkezli 1.4. ve yine Pamukkale merkezli 1 ile 1.7 büyüklüğünde dört depremin daha yaşandığı kentte sarsıntılardan çok duyulan ses merak konusu oldu.

Denizli'nin deprem bölgesinde olduğuna ve daha büyük sarsıntıların da yaşanabileceğine dikkat çeken Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Depremde gürültünün şiddetli bir şekilde duyulmasının nedeninin merkez üssünün yerleşim yerine yakın olmasından kaynaklı olabileceğini belirten Kumsar, “16 Kasım 2022 tarihinde Denizli merkezli meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Merkez üssünün Denizli'nin yerleşim yerlerine yakın noktada meydana gelmiş olması dolayısıyla bu deprem kuvvetli hissedilmiştir. Bazı vatandaşlarımız da bu depremi gürültü ile hissetmiştir. Meydana gelen deprem, Denizli içinden geçen eğim atımlı normal fayların üzerinde meydana gelmesinden dolayı bu deprem sırasında alttan vurma şeklinde his oluşmuştur. Çoğu vatandaşlarımız, bu gürültüyü kuvvetli hissettiklerini söylemişlerdir” dedi.

“Bazen yer altında boşluklar da olabilir”

Yer altındaki boşlukların da gürültüyü tetiklediğini söyleyen Kumsar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu tür eğim atımlı normal fayların üzerinde olan depremlerde merkez üssüne yakın olan bir yerdeyseniz bu gürültüyü genelde duyarsınız. Bazen yer altında boşluklar da olabilir, bunlar da gürültünün artmasına neden olabilir. İlimiz için olabilecek olan küçük depremlerden bir tanesi. Merkez üssünün yerleşim yerine yakın olması nedeniyle bu şekilde vatandaşlar tarafından hissedilmiştir.”