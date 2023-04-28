Depremzede öğrenciler, çocuk şenliğinde doyasıya eğlendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgedeki pek çok ili etkileyen deprem afeti sonrasında Denizli'ye gelen depremzede çocuklara yönelik çocuk şenliği yapıldı.

Denizli'de 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası yaraları sarmak için çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede depremin en çok etkilenenlerinden biri olan çocuklar için etkinlik düzenlendi. Çocuk şenliği etkinliğinde Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi ortaklaşa hareket etti. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında “6 Şubatta yaşanan deprem felaketinden sonra milletçe kenetlendik. Başta Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurumlarımızla afet bölgesinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için büyük çaba gösterdik. Ayrıca çocuk şenlikleri de düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bu şehirde eğitim gördükleri için çok şanslılar” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan konuşmasında “Sevgili çocuklar, biz sizleri çok seviyoruz. Eğitim, spor, kültür sanat olmak üzere her alanda her türlü imkânı sizler için seferber ediyoruz. Ülkemizin geleceği sizlersiniz. İleride bizlerden daha başarılı olacağınıza inancım tam. Düzenlenen bu şenlik gibi etkinlikler çok kıymetlidir” dedi.

Depremzede öğrencilerin en yoğun olduğu 5 okuldan toplam 420 öğrencinin katıldığı şenlikte Bozkurt-Tavas-Merkezefendi-Pamukkale ilçelerinden 56 öğrenci ve 2 öğretmen çeşitli etkinlikler yaptı.

Ayrıca depremzede çocuklarımız için salonun fuaye alanında hazırlanan popcorn ve pamuk şeker stantlarından ikramlar yapıldı.