İhlas Haber Ajansı

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Depremzedeleri dolandıran 17 kişi yakalandı

Denizli’de depremzedeleri konteyner vaadiyle dolandıran 17 şüpheli, yakalandıktan sonra adli makamalar sevk edildi.

Denizli'de depremzedeleri konteyner vaadiyle dolandıran 17 şüpheli, yakalandıktan sonra adli makamalar sevk edildi.


Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dolandırıcılar bir kez daha sahneye çıktı. Denizli'de sosyal medya adresinden depremzedelere konteyner vaadi vererek dolandıran şahıslar olduğuna yönelik çok sayıda ihbar geldi. İhbarı değerlendiren güvenlik güçleri, harekete geçerek dolandırıcıların yerini tespit etti. 17 şüpheliyi yakalayan ekipler, işlemler ardından dolandırıcıları adliyeye sevk etti.

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