Depremzedelerin sofralarına sıcak yemek ulaştı

‘Merkezefendi El Ele' iyilik ile Ramazan ayı boyunca 5 bin 412 depremzedeye sıcak iftar yemeği ulaştırıldı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından dört yıldır Ramazan ayında gerçekleştirilen ‘Merkezefendi El Ele' iyilik hedefine ulaştı. Hareketinin başladığı günden bu yana hayırseverler 432 bin 960 TL destekte bulundu. Deprem bölgelerinden Merkezefendi'ye gelen 5 bin 412 depremzedeye sıcak iftar yemeği ulaştırıldı. Harekete katılan ve zorlu ekonomik şartlarda sıkıntı yaşayan 30 restorana da can suyu olundu.

“Zor günlerin üstesinden birlik ve beraberlikle geldik”

Hareketin hedefine ulaşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hayırsever hemşerilerimizin ‘Merkezefendi El Ele' hareketimize sağladığı destek sayesinde Merkezefendimize gelen depremzedemizin sofrasına sıcak iftar yemeği ulaştı, esnafımız da zorlu ekonomik şartlarda rahat bir nefes aldı. Birlik ve beraberliğin yenemeyeceği güçlük yoktur, zor günlerin üstesinden hep beraber kenetlenerek geldik. Dört yıldır olduğu gibi bu yıl da Merkezefendi'de iyiliği el ele büyüttük. Hareketimize katkı sağlayan tüm hayırsever hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.