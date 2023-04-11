Derbide kazanan Çamelispor oldu

Amatör Lig'de iki kardeş takımın karşılaştığı Çameli Belediyespor – Güzelyurtspor maçı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Amatör Lig D Grubunda iki kardeş takım Çameli Belediyespor ile Güzelyurtspor, Çameli İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Her iki takım, aynı ilçenin takımı olmalarına rağmen mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan karşılaşmayı Çameli Belediyespor yönetimi, muhtarlar ve meclis üyeleriyle birlikte izledi. İki kardeş takımın taraftarları, 0 dakika botunca takımlarına destek çıkarak örnek bir dayanışmaya imza attı.

Her iki takımında da iyi başladığı maçta, karşılıklı ataklarda golü ilk bulan takım Güzelyurtspor oldu. İlk yarının uzatmasında, ceza sahasında topla buluşan Nuri Atakaya, şık bir vuruşla takımını öne geçirdi. İlk yarı, misafir takımın üstünlüğü ile tamamlandı. Çamelispor, maçın 75. dakikasında Mustafa Talha'nın golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşma bu skorla bitecek derken, Alpdoğan Özay'ın 87. Dakikada penaltıdan kaydettiği golle maç ev sahibi ekibin 2 – 1 üstünlüğüyle tamamlandı.