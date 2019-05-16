Dere suyunun kirli olduğu iddiası

Denizli'nin Pamukkale ilçesinden geçen Gökpınar deresinde henüz belirlemeyen bir sebepten dolayı yaşanan kirlilik ve yoğun kokudan dolayı inceleme başlatıldı. Dereden akan su ile tarım arazilerini sulayan Akhan Mahallesi sakinleri ise insan sağlığını tehdit etmeye başlayan dere suyundaki kirliliğe bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

Gökpınar deresinin Akhan Mahallesi kısmında yaşanan su kirliliği ve pis koku çevre sakinleri Denizli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirilince konu ile ilgili inceleme başlatıldı. Şikayetler üzerine kuruma bağlı ‘Çevre Denetim Ekipleri' bölgeye gelerek incelemelera başladı. Kirliliğin ve kötü kokunun neden kaynaklandığı ise yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

Suyun kirli ve kötü kokulu olmasından en fazla şikayet edenler ise Akhan Mahallesi'nde dereden gelen suyu tarım arazilerini sulayan vatandaşlar oldu. Vatandaşlar su ile bölgede yaklaşık 15 bin hektar tarım arazisinin sulandığını ve çoğu zaman kötü kokudan dolayı sulama kapaklarını açıp ardından tarlalarına uzun süre giremediklerini dile getirdi. Suyun tamamen insan sağlığını olumsuz etkilediğini öne süren mahalleli konuyu bir çözüm bulunmasını istedi. Dereden gelen su ile bölgede mısır ve buğday başta olmak üzere, domates, salatalık ve nar gibi ürünlerin ekili olduğu tarlalar sulanıyor. Mahalleli sulama birliğine dönüm başına aylık 50 TL kadar para da ödediklerini söyleyerek, dereden gelen suyu bazen çok kirli olduğundan kullanamadıkları için sitem etti.

“Bu su ile de arazilerimizi suluyoruz”

Çevre halkı derenin Akhan Köprüsü civarında ise bazen içerisinde adeta zift varmış gibi koyu renkte aktığını öne sürdü. Çiftçilik ile uğraşan köylülerden İbrahim Göçer, Akhan Mahallesi'nin kanalizasyon sularının köprünün yanından dereye aktığını öne sürdü. Göçer, “Bu su ile de arazilerimizi suluyoruz. Bunu temiz suyla sulamamız için demir yolunun kenarından, Pınarkent'ten ya da Göceli tarafından gelen temiz suyla, Gökpınar tarafından gelen suyla demir yolu boyunca yeni bir kanal açılıp arazilerimizin sulanması için belediyemize müracaat da bulunmaktayız. Halihazır koruma birliği dahil bu suyu kanal yapıp sulama birliği olarak bize yapılmadı. Aynen kanalizasyonlardan akan pis suyla arazi suluyoruz. Sağlığa, zararlı ve buralardan her çeşit mahsulü götürüp pazar yerinde satıyoruz. Vatandaşa yediriyoruz. Kokusu zaten meşhur belli. Akhan Mahallesi'nden ve Kale'den gelen su, sulama birliğinden sulamaya akıtılan suya veriliyor” diye konuştu.

“Sebzeler ve meyveler bu sefer hastalık saçıyor”

Bir başka çiftçi İsmail Akan ise arazilerini geçmişten buyana Gökpınar suyu ile suladıklarını kaydederek, “Daha önceleri temizdi, suyumuz da yoktu burada. Bu su içtiğimiz suydu, temizdi. Ama şimdi atık sular ona karışıyor. Sebzeler ve meyveler bu sefer hastalık saçıyor. Ayvalar, yoncalarımız da aynı şekilde. Çaresi nasılsa ona bakılsın” ifadesini kullandı.

“Bu su ile ortalama 20, 25 kişi arazisini suluyor”

Ramazan Acar isimli çiftçi ise suyun sağlığı tehdit ettiğini iddia ederek şunları söyledi:

“Suladığımız suyu görüyorsunuz. Suya giriyoruz elimizi yıkıyoruz. Araziyi suluyoruz. Bu durum 4, 5 senedir böyle. Hiç çözüm bulunmadı, hiç kimse uğraşmıyor. Her gelen başına bir şey gelecek diye çekinip, korkuyor. Bu şekilde sulama yapıyoruz. Bu su ile ortalama 20, 25 kişi arazisini suluyor. Tarlalarda mısır, buğday, nar, ayva her ağaç var. Bu Akhan'ın altından gelen Korucuk ile bağlantısı olan yer var.”

Öte yandan, derede Denizli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerin sonuçlarının ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.