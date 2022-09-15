Dereceye giren fotoğraflar Denizlili sanatseverlerin ilgisine sunuldu

Denizli'de, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 12. kez düzenlenen “Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf" temalı ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler, kentte sergilenerek sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Tarım Orman ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar illerde sergilenmeye başlandı. Denizli'ye gönderilen “12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf” Yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar, 12-13-14 Eylül tarihleri arasında Forum Çamlık AVM ile 15 Eylül tarihinde Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşların ziyaretine açıldı. Açılışı yapılan sergiye İl Müdürü Şakir Çınar, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Yarışmaya 606 katılımcı 3 bin 997 eserle katıldı

2009 yılından itibaren düzenlenen ve kamuoyunda yoğun ilgi gören "Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" 6 farklı kategoride gerçekleştirildi. Yarışmaya toplam 606 katılımcı 3 bin 997 eserle katıldı. 19 eser ödül alırken 83 eser de sergileme ve albüm çalışması için seçildi. Tarım Orman ve İnsan konulu fotoğraf yarışması resmi internet adresinden ve yarışmaya ait sosyal medya kanallarından duyuruluyor. Sergi 15 Eylül 2022 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar gezilebileceği açıklandı.