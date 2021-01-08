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Dereceye giren öğrencilerden İbanoğlu'na ziyaret

Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarında Denizli’yi temsil eden üniversiteli gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu’nu ziyaret etti.

Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarında Denizli'yi temsil eden üniversiteli gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret etti.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin geleneksel sanata sahip çıkması, yeteneklerinin geliştirilmesi ve hayallerini gerçekleştirebilmeleri için bu yılda kültür sanat yarışmaları düzenledi. Türkiye'nin 81 ilinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezlerine üye olan gençler ‘Bir Şiir Bir Nefes' Şiir yarışması, ‘Sahne Sırası Sende' Türk Müziği Yarışmaları ve Münazara ligleri ile yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. İl yarışmaları Temmuz ayında yapılırken Kültür Sanat Yarışmalarının bölge finalleri Eylül ayı içerisinde 7 İlde İl pandemi kurulunun görüşü alınarak fiziksel ve online olarak gerçekleştirildi. Binlerce adayın katıldığı yarışmalara Denizli'den katılan Göktuğ Karakuş ve Yasin Sapmaz ikilisi Münazara dalında Türkiye ikincisi oldu. Türk Müziği ses yarışmasında ise Rabia Nur Karaca üçüncü oldu.



“Üretken gençler ülkenin en büyük kazanımı”


Başarılı gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ile yarışmalarda yaşadıkları tecrübeleri paylaştı. Kültürlü, üretken ve çalışkan gençlerin bu ülkenin en büyük kazanımı olduğunu söyleyen İbanoğlu, gençlerin kültür ve sanata olan ilgisinin karşılanması konusunda, Denizli Gençlik Merkezinin hizmet verdiğini ifade etti.

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