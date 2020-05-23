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Dereceye giren sporculara ödülleri verildi

Denizli Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak düzenlenen online satranç turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Denizli Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak düzenlenen online satranç turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.


Düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren sporcularına ödül ve madalyalarını teslim etti. Ödülleri Başkan Şeniz Doğan, sporcuların evlerinde teslim ederken, sporcu ve ailelerinin bayramını kutladı. Online satranç turnuvasının birincisi Emrah Kılıç, ikincisi Kerem Çağırgan ve üçüncüsü Yiğit Sarp Çallıoğlu oldu.


Başkan Doğan, dereceye giren sporcuları da tebrik ederek, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak düzenlediğimiz online satranç turnuvamızın sonucunda dereceye giren sporcularımızı evlerinde ziyaret ederek hem ödüllerini teslim ettik hem de ailelerinin bayramlarını kutladık. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza da teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Yan yana olduğumuz turnuvalarda buluşmak dileğiyle” diye konuştu.

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