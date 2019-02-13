DESKİ 32 milyon liralık yatırımla 76 adet içme suyu deposu yaptı

Denizli'de 5 bin kilometrenin (km) üzerinde döşediği içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının toplam uzunluğu ile rekor kıran Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, bugüne kadar kent genelinde hayata geçirdiği 32 milyon liralık yatırımla toplamda 60 bin metreküplük 76 adet içme suyu deposu yaptı.

Denizli'nin "Büyükşehir" statüsüne kavuştuğu 2014 yılından beri 5 bin km'nin üzerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeyerek rekor kıran DESKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların içme suyu sorunu yaşamaması için onlarca yeni içme suyu deposu yaptı. Bugüne kadar kent genelinde hayata geçirdiği 32 milyon liralık yatırımla toplamda 60 bin metreküplük 76 adet içme suyu deposu yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, 172 adet depoyu da yenileyerek modern bir hale getirdi. 300 metreküpten başlayarak 5 bin metreküpe kadar devasa içme suyu depoları yapan Büyükşehir DESKİ, vatandaşların temiz, nitelikli ve yeterli içme suyuna sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor.

617 içme suyu deposu yapıldı

Denizlililerin daha temiz, nitelikli ve yeterli içme suyuna sahip olması için çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, yaptığı yeni içme suyu depolarının yanında mevcut içme suyu depolarının da rutin bakım, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini de yerine getiriyor. Büyükşehir DESKİ, Denizli genelinde bulunan toplamda 215 bin metreküplük 617 içme suyu deposunun klorlama işlemlerini el değmeden otomatik cihazlarla gerçekleştiriyor.

“Klorlama el değmeden yapılıyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin büyükşehir statüsüne kavuşması ile beraber Büyükşehir DESKİ'nin çok büyük alt yapı yatırımları yaptığını söyledi. Bugüne kadar döşediği içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ile rekor hizmetler yapan Büyükşehir DESKİ'nin daha temiz, nitelikli ve yeterli içme suyu temini için çalıştığını, bu kapsamda devasa içme suyu depoları yaptığını anlatan Başkan Zolan, içme suyu depolarındaki klorlama sisteminin ise otomatik cihazlarla el değmeden yapıldığını kaydetti.

“Susuz bir gelecek düşünülemez”

İçme suyu depolarında bulunan su seviyelerinin eskiden demir çubuklarla kontrol edildiğini hatırlatan Başkan Osman Zolan, şöyle konuştu:

"Büyükşehir DESKİ ile birlikte içme suyu sisteminin tek merkezden bilgisayar ortamında kontrol edildiği SCADA sistemi getirdik. Artık su depolarındaki su seviyeleri, su depolarından şebekeye verilen su miktarları, bulanıklık klor iletkenlik ve PH değerleri, motor ve vanaların durum pozisyonları, klorlama sistemleri tamamen bilgisayar ortamında tek tuşla yapılıyor. Bu yatırımları yaptık çünkü susuz bir gelecek düşünülemez. Su olmadan hayatın devam etmesi mümkün değil. Yaşanabilecek problemlere karşı önlemler almaya devam ediyoruz."