DESKİ güneşten yılda 2 milyon kWh enerji üretecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı DESKİ tarafından 3. güneş enerjisi santrali yapımına başlandı. Santral ile yıllık 2 milyon kWh'lik enerji üretilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (DESKİ) hizmete aldığı güneş enerjisi santrali (GES) 1 ve 2'nin ardından GES 3'ün de inşasına başladı. Güneş tarlalarını büyütmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, GES3 ile yıllık 2 milyon kWh'lik enerji üretecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak, enerji üretiminde fosil kaynakların etkisini azaltmak ve enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla güneş tarlaları kuran DESKİ Genel Müdürlüğü, tamamladığı Akköy Güneş Enerji Santrali (GES) 1 ve 2'nin ardından GES 3'ün inşasına başladı. Akköy Mahallesi'nde bulunan GES 1 ve GES 2'nin hemen yanına inşa edilecek GES 3 sisteminin toplam kurulu gücünün 1 MW olacağı ifade edildi. Akköy GES 3 ile yıllık 2 milyon kWh enerji üretilmesi hedeflenirken, GES 1 ve GES 2 ile birlikte toplamda 4 milyon kWh enerji üretiminin hedeflendiği belirtildi. 7 ay içerisinde kendisini amorti etmesi beklenen GES 3'ün 18 dönüm arazi üzerine kurulacağı, kısa bir süre içerisinde inşaatının tamamlanarak hizmete alınacağı kaydedildi.

“GES projemize büyük önem veriyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, büyükşehir belediyesinin yenilenebilir enerji kaynakları konusunda çok önemli atılımlar gerçekleştirdiğini anlatarak, bu yatırımların hem çevre hem de ekonomi açısından çok önemli olduğunu belirtti. Güneş enerjisinden elektrik üretimine yaklaşık 5 yıl önce Kayıhan Sosyal Etkinlik Merkezi'nin üstünü güneş enerjisi panelleriyle kapatarak başladıklarını anlatan Başkan Osman Zolan, "Bugün 3. güneş enerji santralimizin inşasına başladık. Yıllık hedefimiz 4 milyon kWh'lik enerji üretimi. GES projemize büyük önem veriyoruz ve bu projemizi büyütmeye devam ediyoruz. Enerji yatırımlarımızla hem kurumumuza ekonomik destek sağlıyoruz hem de milli ve yerli enerjimizi kullanarak ülkemizin kazanmasına vesile oluyoruz. Katma değer üreten, gelecek nesillerin daha yaşanılabilir bir kentte yaşamasına imkan sağlayan yatırımlarımız uzun yıllar boyu şehrimize, ülkemize katkı sağlayacak. Şimdiden Denizli'mize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Akköy GES 1, GES 2 ve GES 3 ile bin 700 dolayında hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanacak. Akköy GES 1, GES 2 ve GES 3'ün toplamda kurulu gücünün ise 2 katına çıkarak 2 MW'ye yükseleceği, bu rakamın önemli ölçüde kazanım sağlayacağı ifade edildi.