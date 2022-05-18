DESKİ yatırımlarıyla 2021'e damga vurdu

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleriyle birlikte suyun bir damlasının bile kıymetli hale geldiği bir çağda olduklarını vurgulayan Başkan Zolan, “2014 yılından bugüne 7 bin kilometrenin üzerine altyapı hattı ile 14 arıtma tesisi, 255 sondaj ve 75 adet içme suyu deposu yaptık” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü 2022 Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Büyükşehir DESKİ'nin 2021 yılında yaptığı yatırımları anlatan kısa film ile başlayan toplantıda Başkan Zolan 2021 yılı içerisinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Başkan Zolan, “Şükürler olsun 1 yıllık süreç içerisinde de insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte gayret ettik. 2021 yılında 358 kilometrenin üzerinde içme suyu, 78 kilometrenin üzerinde kanalizasyon, 30 kilometreye yakın yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 467 kilometre hat döşedik. Bir yıl içinde yaklaşık Denizli'den Ankara'ya varan uzunlukta içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşedik” dedi.

Rekor yatırımlar tek tek anlatıldı

Büyükşehir DESKİ'nin 2014'ten bugüne hayati derecede önemli yatırımları olduğunu dile getiren Başkan Osman Zolan, “2014 yılından bugüne 7 bin kilometrenin üzerine altyapı hattı ile 14 tane arıtma tesisi, 255 sondaj ve 75 tane içme suyu deposu yaptık. İnşallah bu yatırımlarımız devam edecek” dedi. 2021 yılında sadece 34 adet sondaj yaptıkların ve bu çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, “Bu yıl iki tane arıtma tesisini hizmete aldık. Merkezde başladığımız Anafartalar, Aktepe, Dokuzkavaklar, Deliktaş, Karşıyaka mahallelerinde altyapımızı tamamladık. Ayrıca Merkezefendi ilçesinin Merkezefendi Mahallesi'nde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını tamamladık. Adalet, Bereketler, Zafer ve Akçeşme mahallelerinde yağmur suyu hattı, Yenişafak Mahallesi'nde de kanalizasyon hattı yaptık. Sevindik, Sümer, Karşıyaka mahallelerimizi kapsayan içme suyu kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarımızı da inşallah bu ay bitiriyoruz. Yenişehir içme suyu hatlarını da baştan aşağıya değiştirdik” diye konuştu.

“2021 yılı sonunda kayıp kaçak oranımızı yüzde 29'a indirmiş durumdayız”

Büyükşehir DESKİ 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun detayları hakkında bilgi veren Başkan Zolan, yeni başlayacakları çalışmalar hakkında da konuştu Başkan Zolan, “Hürriyet, Kayıhan ve Asmalıevler mahallelerinde altyapı yatırımlarımız başladı. Tespit ettiğimiz ilçelerimizdeki, mahallelerde içme suyu ile ilgili ağırlıklı hat değişimleri söz konusu, onun da ihale hazırlıkları son noktaya geldi. 2021 yılı sonunda yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda kayıp kaçak oranımızı yüzde 29'a indirmiş durumdayız. Her bir metreküp suyun maliyeti var ve biz bu kayıp kaçak oranını düşürdükçe o maliyetten kurtulacağız” diye konuştu. 2023 sonunda tüm belediyelere hedef olarak konulan yüzde 30 kayıp kaçak oranına şimdiki çalışmalarla geldiklerini ifade eden Başkan Zolan, 2022 sonu itibariyle yüzde 25-26 bandını hedeflediklerini söyledi.

“Suyun bir damlasının bile kıymetli hale geldiği çağdayız”

2021 yılında Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin pandemi ve olumsuzluklara rağmen durmadan çalıştığını belirten Başkan Zolan, “Bu duyarlılıkla zaten altyapı çalışmalarına başlamıştık. İnşallah sonuna kadar da devam edeceğiz. Ben göreve başlamadan önce Denizli'nin yağmur suyu hatları olsaydı, içme suyu hatları baştan aşağı değişmiş, kayıp kaçak oranları 30'un altına inmiş, kanalizasyon hatları hallolmuş olsaydı, neler yapardık. Onlarla uğraşmamış olsaydık, farklı şeyler yapılırdı, şehri farklı yerlere götürürdük ama bizim temel sorunları çözmemiz, altyapıyı halletmemiz gerekiyordu. Altyapı sorunlarını çözmeden, üste ne yaparsan yap yakışmaz, kalıcı olmaz. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleriyle birlikte suyun bir damlasının bile kıymetli hale geldiği bir çağdayız. ‘2011 yılına dönüp tekrar Başkan olsan bu işleri yapar mıydınız?' diye sorsanız, daha fazlasını yapardım. Çünkü yapılan doğru bir iş” diye konuştu.

DESKİ 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı

2021 yılı Faaliyet Raporu'nun onaylandığı gündemde, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri Büyükşehir DESKİ'nin il genelinde yaptığı yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir DESKİ'nin 2021 yılı kesin hesabı da görüşülerek onaylandı.