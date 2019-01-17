DESKİ'den rekor: 5 bin kilometre su hattı döşendi

Denizli'de kent sakinlerini nitelikli suya kavuşturan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, bugüne kadar açtığı 194 içme suyu sondaj kuyusundan saniyede 3 bin 600 litre su temin edip, 194 sondaj ile toplamda 27 bin 500 metre derinlikte kazı yaptı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çin'e kadar alt yapı hattı kazdıklarını söyledi.

2014 yılından beri 5 bin kilometrenin üzerinde yaptıkları içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının toplam uzunluğu ile rekor kıran Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, kuruluşundan bu yana il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Son yıllarda yaşanan kuraklıkla beraber Büyükşehir DESKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, il genelinde içme suyu sondaj kuyusu açılması çalışmalarına da hız verdi. Su sıkıntısı yaşanabilecek bölgeler için detaylı bir şekilde yeni su kaynakları araştıran Büyükşehir DESKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, gerekli jeofizik ve jeolojik etütler yaparak sondaj yapılacak yerleri tespit ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar il genelinde 194 farklı noktada içme suyu sondaj kuyusu açıldı. 194 sondaj ile toplamda 27 bin 500 metre derinlikte kazı yapan DESKİ, toplamda saniyede 3 bin 600 litre debide içme suyu elde ederek Denizlilileri nitelikli suya kavuşturdu.

“Çin'e kadar alt yapı”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin büyükşehir statüsüne kavuşması ile beraber Büyükşehir DESKİ'nin kurulduğunu ve çok büyük alt yapı yatırımları yapmaya başladıklarını söyledi. Bugüne kadar içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları olmak üzere toplamda 5 bin kilometrenin üzerinde alt yapı yatırımı yaptıklarını ifade eden Başkan Zolan, “Yaptığımız bu alt yapı hatlarını uç uca eklersek buradan Çin'e kadar uzanıyor. Çin'e kadar alt yapı hattı kazmışız” dedi.

“Susuz bir gelecek düşünülemez”

Büyükşehir DESKİ'nin vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt verecek bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Zolan, “Su hayatın kendisidir, susuz bir gelecek düşünülemez. Su olmadan hayatın devam etmesi mümkün değil. Son yıllarda yaşanan kuraklıkla beraber yaşanabilecek problemlere karşı önlemler alıyoruz. Büyükşehir DESKİ vatandaşlarımız susuz kalmasın diye 194 farklı noktada içme suyu sondaj kuyusu açtı. 194 sondaj ile toplamda 27 bin 500 metre derinlikte kazı yapıldı. Toplamda ise saniyede 3 bin 600 litre debide içme suyu elde ettik. Bu azımsanacak bir rakam değil” dedi.

“Denizli'nin yarısı susuz olabilirdi”

Bir dönem Denizli'de içme suyu borularında yüzde 60 oranında kayıp kaçak oranı olduğuna dikkati çeken Başkan Osman Zolan, “Son yıllardaki kuraklık da düşünülürse, eğer biz bu alt yapı hamlelerine başlamamış olsaydık bugün Denizlimizin yarısı susuzdu. İyi ki bu yatırımlarımızı yapmışız” diye konuştu.