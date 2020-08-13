DESOB Başkanı Erbeği; “Denizli'deki küçük odalar birleşmeli”

‘Metropol Gündemi' programında ekonomik gelişmeleri değerlendiren DESOB Başkanı Mehmet Ali Erbeği, pandemi sürecinin esnaflar için zor geçtiğini kaydederek; “Esnafımız zor durumda. Hükümetten destek bekliyoruz. 50 bin – 100 bin lira arasında 1 yıl ödemesiz faizsiz kredi istiyoruz. Bu esnaf için can suyu olacaktır. Aksi halde çok daha zor günler esnaf kardeşlerimizi bekliyor” dedi.

“Odalar birleşmeli”

Küçük odaların birleşmesi gerektiğine işaret eden Esnaf Odaları Birlik Başkanı Mehmet Ali Erbeği “Esnaf odaları Birliği'ne bağlı küçük odalar, birbirine yakın odalar birleşmeli. Genel sekreterin maaşını bile ödeyemiyorlar. 100 kişilik oda ne yapabilir. Tamirci, kaportacı, boyacı, taksici, servisçi birleşebilir. Bazı ilçelerde 6-7 odamız var. Bunlar birleşmeli. Büyük sıkıntı var. 67 oda 40'a düşebilir. Odalar kendi ayakları üzerinde durur. Hantallıktan kurtulur” diye konuştu.

“Esnafın genel sorunu markalaşamamak”

Denizli'de esnafın genel sorununun markalaşamamak olduğuna dikkat çeken Başkan Erbeği “Yatağan Bıçağı, Yeşilyuva'nın Ayakkabısı, Serinhisar'ın Leblebisi'nin markalaşması gerekir. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Pandemiye takıldık. Yakın zamanda bununla ilgili çalışmaları hızlandıracağız. Bitmeye yüz tutmuş meslekleri geleceğe taşımak içinde çalışma yapıyoruz. Kalaycı, bakırcı aklınıza gelen birçok meslek unutulmaya yüz tutmuş durumda. Bunları buluyoruz. Mesleğin değerli olduğunu anlatıyoruz. Eğitimler verdiriyoruz. Bu mesleklerin yok olmaması için çalışacağız” diye konuştu.

Özellikle kahvecilerin kepenk kapatma noktasına geldiklerini oyun yasağının kademeli ve gereken şartlarda kurallarda kaldırılması gerektiğini kaydeden Başkan Erbeği, bankalardan sicil affı istediklerini de sözlerine ekleyerek, esnafın sicili bozulduğu için kredi çekemediğini sözlerine ekledi. Küçük esnafı bir araya getirmek istediklerini söyleyen Erbeği, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Denizli Büyükşehir Belediyesi ile bir çalışmamız var. Küçük esnaf siteleri kurmak istiyoruz. Hepsini aynı yerde buluşturmak istiyoruz. Hem düzen gelir. Kayıtlı olmayan çalışanlar var. Hem de kentteki görüntü kirliliği ve dağınıklık da ortadan kalkmış olur”